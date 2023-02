Napoli | Kvara da fantascienza | già meglio del Leao dello scudetto | a febbraio

(Di domenica 12 febbraio 2023) Prendendo in considerazione Serie A e Champions League l'esterno delKhvichatskhelia ha già eguagliato per numero di...

Cremonese 3 - 0, le pagelle.si fa il regalo, Osimhen fa 17- Cremonese, Spalletti conferma l'undici con ancora Lozano titolare. Ballardini si affida al duo offensivo Tsadjout - FelixVOTI NAPOLIMeret 6Di Lorenzo 6.5Rrahmani 6Minjae 6Mario Rui 6.

Prosegue la corsa inarrestabile del Napoli in questo campionato. Nel posticipo domenicale della ventiduesima giornata di Serie A gli azzurri di Spalletti hanno battuto per 3-0 la Cremonese, ...Il Napoli ha battuto 3-0 la Cremonese al Maradona ... in attesa della sfida di domani sera con la Sampdoria. Kvara ha il merito di sbloccare una partita difficile contro la Cremonese che marca a uomo ...