Napoli | Elmas | «Fa ancora male l’eliminazione in Coppa Italia»

(Di domenica 12 febbraio 2023) Le parole diprima del calcio d’inizio di-Cremonese: «Finora abbiamo dimostrato tanto, sia chi gioca di più che chi gioca meno» Eljifha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di-Cremonese. Di seguito le sue parole. «Finora abbiamo dimostrato tanto, sia chi gioca di più che chi gioca meno. Siamo tutti allo stesso livello. Cerchiamo sempre di fare bene e dare il nostro contributo quando veniamo chiamati in causa.? Quella partita fu difficile e faperché siamo usciti, ma tutte le gare sono importantissime. Speriamo di rimettere a posto le cose oggi» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il trio di attacco è formato da Lozano, che ha sbaragliato la concorrenza di Politano e, al fianco di Osimhen e Kvaratskhelia.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, ...Convocati Spalletti per- Cremonese Di seguito i convocati di- Cremonese scelti da ... Di Lorenzo, Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zedadka Anguissa, Demme,, ...Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, prima del match contro la Cremonese è intervenuto al microfono di DAZN: "Finora abbiamo dimostrato tanto, sia chi gioca di più che chi gioca meno. Siamo tutti ...Napoli - Cremonese è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie A 2022/2023. La partita è in programma il giorno 12 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli ...