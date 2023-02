Napoli-Cremonese | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca live

(Di domenica 12 febbraio 2023) Al Maradona, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2022/2023 traAl Maradona,si affrontano nel match valido per la 22° giornata di campionato della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Al Maradona, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Maradona,si affrontano nel match valido per la 22° giornata di campionato della Serie A ...ItalianoCLASSIFICA SERIE A:* punti 56, Inter* 43, Atalanta, Milan e Roma 41, Lazio 39, ... Fiorentina*, Lecce e Sassuolo 24, Salernitana* 21, Spezia 19, Verona* 14, Sampdoria* 10,* 8 *...Alla vigilia del match di campionato contro la Cremonese ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Napoli: Luciano Spalletti. L’ex Inter ha presentato la sfida contro i grigiorossi e ha avuto ...Non era andata bene un mese fa, sempre contro la Cremonese, ma il Napoli ci riprova: la squadra di Spalletti questa sera indosserà nuovamente una versione speciale della divisa da gara 2022/23, quella ...