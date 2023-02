Napoli-Cremonese | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 12 febbraio 2023) La ventiduesima giornata diA prosegue con i match della domenica, e tra questi spicca, vero e proprio testa-coda del campionato. La partita – in programma alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona – vede infatti sfidarsi la capolista e il fanalino di coda. La squadra di Spalletti guarda tutti dall’alto grazie ai 56 punti accumulati, ben 13 in più dell’Inter che insegue in seconda posizione. I partenopei appaiono lanciati verso uno Scudetto che manca dal 1990, e al momento non sembrano aver rivali nella corsa al titolo. Dall’altra parte, invece, la squadra di Ballardini ha raccolto solamente 8 punti, ed è chiamata alla prestazione maiuscola per uscire indenne dall’incontro e per provare a riaccendere le speranze in ottica salvezza. Le ultime da, con le ...