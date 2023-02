Napoli-Cremonese | programma e telecronisti Dazn Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ile isudi, match valido per la ventiduesima giornata di. Il Maradona ospita l’ennesima serata di festa per gli azzurri, un testa-coda in cui i partenopei cercano una nuova vittoria per avvicinarsi sempre più allo scudetto contro i lombardi che in campionato non hanno mai vinto, ma che in Coppa Italia hanno eliminato proprio i padroni di casa. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di domenica 12 febbraio.sarà visibile sucon la telecronaca di Ricky Buscaglia e Dario Marcolin. SportFace.