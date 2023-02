Napoli-Cremonese | Lozano ancora una volta titolare

(Di domenica 12 febbraio 2023) In occasione dil’attaccante messicano Hirvingscenderebbe in campounadal primo minuto. Hirvingsarebbe vicino ad un’altra gara da … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

(ore 20.45, Dazn) Il match del Maradona sembrerebbe davvero senza storia, se non fosse per il precedente del 17 gennaio scorso in Coppa Italia. Quella sera ladi ...TORINO - Allo Stadio Maradona ildi Luciano Spalletti riceve la visita delladi Davide Ballardini nel match valido per il ventiduesimo turno di Serie A (terza giornata del girone di ritorno). Fischio d'inizio alle ...

Cassano: "Vi dico il risultato esatto di Napoli-Cremonese!" CalcioNapoli24

Napoli-Cremonese, dove vederla in tv Sky o Dazn Corriere dello Sport

Sky o Dazn Dove vedere Napoli-Cremonese in tv e streaming Spazio Napoli

UFFICIALE - Napoli-Cremonese, tornelli aperti dalle 17.30: l'invito ai tifosi ad anticiparsi Tutto Napoli

Il Napoli continua il proprio percorso con la consapevolezza di un vantaggio da non poter sprecare. Al Maradona arriva la Cremonese e Luciano Spalletti la presenta così: La… Leggi ...Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, va verso la conferma della stessa formazione vista contro Roma e Spezia, con l'unico dubbio tra Lozano ...