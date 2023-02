Napoli-Cremonese | le formazioni ufficiali | ancora confermato Lozano nel tridente offensivo

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto: comunicate le. Luciano Spalletti conferma per la quarta volta di fila la formazione tipo connel. In attacco, dunque, c’èel Chucky accanto a Osimhen e Kvaratskhelia. Per il resto stesso undici che ha battuto prima la Roma e poi lo Spezia. In difesa Mario Rui preferitoa Olivera. Lobotka a guidare la regia con Anguissa e Zielinski ai lati.con la difesa a cinque con ai lati Sernicola e Valeri. In avanti, senza Okereke e Dessers, non c’è neanche Ciofani, che parte dalla panchina. Ecco ledi ...