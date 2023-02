Napoli-Cremonese | festival Scudetto al Maradona! Cantano Kvara | Osi ed Elmas

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti3-0. Davanti ai 50mila spettatori del Maradona va in scena ildel. Che vince, incanta e fa cantare a squarciagola i propri sostenitori, innamorati pazzi di una squadra che inanella la sesta vittoria consecutiva e che si issa fino ad un momentaneo e spaventoso +16 sull’Inter (in campo domani in casa della Sampdoria). Chi canta (e fa cantare) è il georgiano Khvichatskhelia, che ha sbloccato il risultato nel primo tempo al minuto 22, non un numero casuale poiché proprio oggi compie 22 anni.fa un bel regalo per sé e per i suoi. Ad accompagnarlo, nella ripresa, in un’orchestra che funziona alla perfezione, ci pensa il solito Victor Osimhen (65?) che risolve in mischia, sugli sviluppi di un corner, e poi il subentrante ...