Napoli-Cremonese | Ballardini | “

3 - 0, le pagelle. Kvara si fa il regalo, Osimhen fa 17Al Maradona, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Maradona,si affrontano nel match valido per la 22° giornata di campionato della Serie A ...

Napoli-Cremonese diretta: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Napoli-Cremonese, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

LIVE - Napoli-Cremonese 3-0 (22' Kvaratskhelia, 65' Osimhen, 80' Elmas): tris degli azzurri Tutto Napoli

Napoli-Cremonese 3-0: video, gol e highlights Sky Sport

(ANSA) - NAPOLI, 12 FEB - Il Napoli batte la Cremonese 3-0 al Maradona nel posticipo domenicale della 22/a giornata di serie A e vola più che solitario a 59 punti in classifica. E' la sesta vittoria ...Prosegue la corsa inarrestabile del Napoli in questo campionato. Nel posticipo domenicale della ventiduesima giornata di Serie A gli azzurri di Spalletti hanno battuto per 3-0 la Cremonese, ...