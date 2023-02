Napoli-Cremonese 3-0 primo tempo 1-0 | il tabellino

Gli azzurri 'vendicano' l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dei grigiorossi, sempre più a picco in ...Ilcontinua a vincere: Kvaratskhelia è il migliore in campo. 7 in pagella ad altri tre giocatori di Spalletti. Tante insufficienze nella ...

Napoli-Cremonese diretta: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Napoli-Cremonese 3-0, le pagelle: Osi-Kvara, la coppia dei sogni! Finalmente Lozano, impatto Elmas Tutto Napoli

Napoli-Cremonese 3-0, gol e highlights: segnano Kvara, Osimhen e Elmas Sky Sport

Il Napoli non molla un colpo: 3-0 alla Cremonese e +16 in attesa dell’Inter La Gazzetta dello Sport

Cronaca 12 Febbraio 2023 Fonte: SSC Napoli Miglior tecnico e miglior giocatore del campionato del mese di gennaio Luciano Spalletti e Victor Osimhen hanno ricevuto, prima dell'inizio di Napoli Cremone ...Il Napoli continua la sua marcia trionfale e batte anche la Cremonese, 3-0 il punteggio finale per gli azzurri di Spalletti grazie alle reti dei soliti Kvaratskhelia e Osimhen e al sigillo finale ...