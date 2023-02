Mutui paralizzati dalla direttiva case green | tutto fermo e c’è paura

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 12 febbraio 2023) Tutti fermi aspettando la terribilesull’innalzamento della classe energetica. Il timore blocca le famiglie. Il mercato deista vivendo una situazione veramente drammatica e la colpa non è soltanto dell’aumento della rata. L’inflazione ha fatto impennare le rate. Con un’inflazione al 12% e con la BCE che aumenta continuamente i tassi, idiventano sempre più cari: le famiglie hanno difficoltà a pagare quelli già in essere ma anche ad accendere quelli nuovi.UE e rischio paralisi sui– IlovetradingMa lapiù grande per le famiglie deriva proprionuova assurda. Si tratta di una imposizione europea che costringerebbe quasi tutte le...