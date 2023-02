sono già a letto da un pezzo). Protagonista del simpatico (ehm) siparietto Luisa Ranieri, ... ma liquidarli così in fretta per il prossimo concorrentino che deve esibirsi,Ama: no. Altre ...... aveva 34 anni PER DISSACRARE IL FESTIVAL Sanremo 2023,i meme più divertenti GUARDA GLI ..., Paola e Chiara e Levante. Poi è il momento dell'altra ospite d'eccezione di questa serata: Ornella ...

Mr. Rain: ecco il video ufficiale di "Supereroi", canzone terza a Sanremo 2023 Gazzetta del Sud

Supereroi, ecco il significato della canzone di Mr Rain a Sanremo 2023 Il Dunque

Mr.Rain: ecco tutto ciò che sappiamo sull’artista in gara a Sanremo 2023 Radio Zeta

Vince Marco Mengoni, secondo Lazza, terzo Mr. Rain, poi Ultimo e Tananai RaiNews

Festival, ecco i primi cinque classificati Avvenire

Mr. Rain è tra i Big del Festival di Sanremo 2023. Il suo vero nome è Mattia Balardi. Ecco perché ha scelto il nome d’arte Mr. Rain e ha deciso di interpretare la canzone Supereroi avvalendosi di un c ...Ecco il testo, il video e il significato del brano. Mr Rain, significato del nome d'arte e perché ha scelto di cantare Supereroi con un coro di bambini Mr. Rain è tra i Big del Festival di Sanremo ...