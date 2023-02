Moviola Udinese-Sassuolo | l’episodio chiave del match

(Di domenica 12 febbraio 2023)arbitraledelvalido per la 22ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 22ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Pezzuto.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

Alla Dacia Arena, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Alla Dacia Arena,e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 22° giornata di campionato della Serie A ......dopo un periodo in chiaroscuro (si ricorderanno gli sfoghi di Berlusconi dopo Monza -) e ... Diversi gli episodi da: nei primi minuti c'è un tocco di Caldara di mano in area con ...

Udinese Sassuolo moviola e VAR: gli episodi della partita Sassuolonews.net

Torino-Udinese / La moviola dell'incontro: il voto a Prontera Mondo Udinese

La moviola di Torino-Udinese: Prontera promosso a pieni voti ... Udinese Blog

La moviola di Torino-Udinese 1-0: il fuorigioco semiautomatico aiuta i granata Toro News

La moviola di Udinese-Bologna: Volpi non brilla | Udinese Blog Udinese Blog

Alla Dacia Arena, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Udinese e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla Dacia Arena, Udinese e Sassuolo si ...“Punto perso Possiamo parlare di una partita difficile. Era palesemente difficile e prevedibile in fase di preparazione, abbiamo affrontato una squadra che porta le squadre sui una partita sporca.