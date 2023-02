Motomondiale | Bagnaia ' Contento e orgoglioso del lavoro fatto a Sepang'

(Di domenica 12 febbraio 2023) L'iridato della Ducati: "Apportata una modifica alla moto, ora al livello dello scorso anno"(MALESIA) - "Sonoeddelportato a termine in questo test. Dopo la pausa ...

Così il campione del mondo della motoGp, Francesco, al termine della terza e ultima giornata di test a Sepang, che l'ha visto concludere secondo alle spalle di Marini. "Sicuramente dovremo ...Luca Marini e Francescohanno chiuso con i migliori tempi la terza ed ultima giornata dei test MotoGp sul circuito di Sepang, condizionata dalla pioggia nel finale. La Ducati del team Mooney VR46 di Marini ha fermato ...

Bagnaia-Espargaro, sono già scintille: contatto e gesto di stizza nei test La Gazzetta dello Sport

MotoGP, scintille in pista tra Bagnaia ed Espargaro: "Mi ha preso in pieno" Tuttosport

MotoGP Sepang le parole di Bagnaia, Marini e Marquez dopo i test La Gazzetta dello Sport

MotoGP, Bagnaia forte anche sul bagnato: "Nel 2022 era un incubo" Corse di Moto

MotoGP, Francesco Bagnaia: "Soddisfatto del mio feeling con la Ducati su asfalto bagnato" OA Sport

I test di MotoGP a Sepang (Malesia) sono terminati e in casa Ducati ... c’era quello del nuovo duo nel Team Factory di Borgo Panigale formato da Francesco Bagnaia, campione del mondo in carica, e da ...Era il mio obiettivo, perciò non possiamo che essere soddisfatti". Così il campione del mondo della motoGp, Francesco Bagnaia, al termine della terza e ultima giornata di test a Sepang, che l'ha visto ...