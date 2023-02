MotoGP | Fabio Quartararo | “La Yamaha è un disastro con le gomme nuove”

Leggi su oasport

(Di domenica 12 febbraio 2023) E’ necessario scorrere la classifica verso il basso per trovare(19°) nel computo dei tempi dell’ultima giornata di test a Sepang, in Malesia. Sul circuito asiatico laha portato molto materiale perché l’obiettivo era quello di minimizzare il distacco dalla Ducati e consentire ae a Franco Morbidelli di essere della partita. Luci e ombre perché se è vero che delle indicazioni buone sono arrivate sul fronte della velocità di punta e del passo gara, la problematica evidenziata da queste prove riguarda l’attacco al tempo. Come dichiarato dallo stesso francese, c’è un problema nello sfruttamento delle, la cui causa al momento non è nota e, chiaramente, è una pesante criticità nella gestione della gara in ottica campionato. “Sul passo gara e ...