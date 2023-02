MotoGP | Bagnaia | “Contento del lavoro fatto a Sepang Ora a Portimao giornate importanti”

Leggi su sportface

(Di domenica 12 febbraio 2023) “Sonoed orgoglioso delportato a termine in questo test. Dopo la pausa pranzo di oggi siamo riusciti ad effettuare una modifica alla moto nuova che ci ha permesso di portarla allo stesso livello di quella dello scorso anno. Era il mio obiettivo, perciò non possiamo che essere soddisfatti”. Pecco, detentore del titolo in, analizza così la tre giorni di test effettuata a, in Malesia, in vista della prossima stagione. Test che ora si sposteranno in Portogallo: “Sicuramente dovremo continuare a lavorare per migliorarne altri aspetti e renderla anche più guidabile, ma abbiamo ancora duedi test per poterlo fare. Asarà importante riprovare anche le due soluzioni aerodinamiche testate qui. Ho già una preferenza, ma ...