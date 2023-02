Morto il militare aggredito a Centocelle dopo una lite - Cronaca

(Di domenica 12 febbraio 2023) Danilo Salvatore Lucente Pipitone, 44 anni, ricoverato in codizioni gravissimi era stato assalito da una o più persone in via dei Sesamo. Nel suo curriculum anche missioni ...

E'il caporal maggiore dell'esercito che è stato preso a calci e a pugni nella notte tra venerdì e sabato a Roma, nel quartiere Centocelle. Il caporal maggiore dell'esercito, preso a calci e a ...Aggressione a Centocelle:undi 44 anni . L'arrivo dei soccorsi . I due sospettati e l'ipotesi della rapina . Un weekend di violenza nella Capitale . Aggressione a Centocelle:un ...

Danilo Lucente Pipitone, il militare è clinicamente morto. Massacrato a Centocelle dopo una lite con due persone Corriere Roma

Morto il militare massacrato in strada: è caccia ai killer ilGiornale.it

È morto Danilo Lucente Pipitone, il militare aggredito in strada a Centocelle RomaToday

Lite in strada a Roma, morto militare dell'Esercito - Ultima Ora Agenzia ANSA

Lite in strada a Roma, morto militare dell'Esercito RaiNews

Un uomo italiano di 44 anni è ricoverato in coma al Policlinico Umberto I di Roma dopo essere stato aggredito in strada a seguito di una lite in zona Centocelle, alla periferia di… Leggi ...Completamente coperto dalla tuta di protezione, Danilo Lucente Pipitone ha lavorato fin dai primi momenti dell’emergenza pandemica nel reparto di rianimazione dell’ospedale militare del Celio ... in ...