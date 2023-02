Morandi | «Mica devo insegnare a Blanco come si vive… a 20 anni ho fatto anche peggio di lui»

(Di domenica 12 febbraio 2023) Il Corriere della Sera intervista Gi, uno dei protagonisti del Festival di Sanremo: ha affiancato Amadeus nella conduzione di tutte e cinque le serate della kermesse. Gli viene chiesto qual è l’immagine che porterà dentro di questo Festival.risponde: «Più di una. L’Inno con il presidente Mattarella è stato molto emozionante perché non mi sarei mai aspettato che nella mia vita potesse accadermi una cosa del genere. Cercavo di guardarlo — non proprio di fissarlo, perché non si fa — e veche seguiva le parole muovendo leggermente le labbra». E poi la commozione quando ha cantato con Massimo Ranieri e Al Bano. «Mi sono commossoquando ho cantato con i miei due compagni di viaggio, Ranieri e Al Bano. Con Massimo eravamo rivali. Quando da ragazzi ho visto che si stava ...

Appena dopo, Amadeus e Gianni Morandi escono dalle scale con Chiara Ferragni che chiude il Festival

Morandi ha iniziato la sua performance in platea ... Ma con le canne – sorride il cantante-maratoneta – non si va mica a correre, eh".Gianni Morandi è uno dei tanti vincitori di questo Festival di Sanremo ... È stata letta così, però non volevo sembrasse una lezione, non ho mica pensato: adesso devo insegnare a Blanco come si vive».