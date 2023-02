Monza | schierati 12 italiani su 16 con il Bologna

(Di domenica 12 febbraio 2023) Per il, 12sui 16 convocati utilizzati durante la partita con il, tra partenti e subentri. Un motivo in più per festeggiare tre punti importanti, fa notare la società, che alla ...

Infine, al pari dell'Empoli, ilè prima tra le squadre che hanno mandato in rete più giocatori italiani: 8 giocatori diversi, con Giulio Donati quest'oggi. . 12 febbraio 2023Schieramento diverso, ma stessa 'politica' sull'uso dei social network in campagna elettorale anche per Dafne Sagrati , una dei tre candidati nati dopo il 2000nella lista di ...Tra gli undici titolari, i biancorossi - già ai vertici della serie A per impiego di giocatori italiani - dal primo minuto aveva schierato come stranieri solo Pablo Marì e Marlon. Infine, al pari dell ...Conferenza Motta – Il Bologna esce sconfitto dalla partita contro il Monza per 1-0. Thiago Motta ... Una scelta che poteva fare l’allenatore era quella di schierare Soriano. Il tecnico ha invece ...