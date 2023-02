Monza corsaro a Bologna! Vittoria e aggancio in classifica | decide Donati

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ilespugna il Dall’Ara e batte il Bologna. Gli uomini di Palladino si impongono per 0-1:la rete diSORPASSO – Si ferma a due la striscia consecutive di vittorie del Bologna. Ad interromperla ildi Palalladino che, al dall’Ara, si impone per 0-1. La squadra di Palladino confeziona lanel primo tempo: al 25? passa in vantaggio con la rete diin tap-in su assist di Petagna, bravo a lavorare un pallone servito in profondità da Sensi, alla prima da titolare dopo 4 mesi. Nella ripresa la squadra di Thiago Motta prova a ricucire lo strappo ma Orsolini spreca l’unica occasione creata dai felsinei. Con questailsale così a 29 punti in, agganciando il Bologna al nono posto ...