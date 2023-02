Montepremi Sanremo 2023 | quanto guadagna il vincitore Marco Mengoni? Cifre e soldi

Leggi su sportface

(Di domenica 12 febbraio 2023)è ildi: ecco lee icheil cantante laziale perriguarda ildel Festival. Come è noto, anon sinoin modo diretto e non è previsto un premio a livello economico per i cantanti che partecipano e per il, al di là di un rimborso spese per tutti i partecipanti alla kermesse dell’Ariston. Va altresì detto però che si tratta di una vetrina di estremo rilievo per chi canta davanti a milioni di spettatori in tv, pertanto i guadagni connessi alle apparizioni in gara sono tanti e consistono in un’impennata di vendite dei propri album e singoli, in un ...