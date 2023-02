Mondiali Sci Alpino | Dominik Paris è ottavo in discesa libera

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 12 febbraio 2023) Marco Odermatt ha regalato alla Svizzera il secondo titolo mondiale di questa rassegna di Courchevel Méribel di Sci, aggiudicandosi la medaglia d’oro nellamaschile, con il tempo di 1’47”05. Per il fenomeno elvetico si è trattata della prima medaglia iridata in carriera, ma anche il primo trionfo ina livello assoluto, lui che in Coppa del Mondo aveva sempre girato attorno al gradino più alto del podio, confermando una tendenza in questi, già vista con Bassino, Crawford e Flury. Il fenomeno nidvaldese, sulla tecnicissima pista Eclypse è stato straordinario, sia nei tratti più tecnici che in quelli di scorrimento, annichilendo il rivale Aleksander Aamodt Kilde, attardato di 48 centesimi al traguardo, nonostante una buona, inficiata leggermente da qualche decimo ...