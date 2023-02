Mondiali Giovanili Pista Lunga | l’Italia conquista due medaglie | è storia

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 12 febbraio 2023) Da venerdì 10 a domenica 12 febbraio, la Max Aichner Arena di Inzell (Germania) è stata teatro deijunior di speed-skating, appuntamento clou della stagione in ambito giovanile. Dieci gli italiani impegnati nella manifestazione andata in scena in terra teutonica. Nel settore femminile si sono cimentate inGiorgia Aiello (Cardano Skating), Giorgia Fusetto (Noale Ice), Serena Pergher (Fiamme Oro), Giulia Presti (S.C. Pergine) e Maybritt Vigl (Ritten Sport). Invece, nel contesto maschile, hanno gareggiato Mattia Bernabé (S.C. Pergine), Gianluca Bernardi (S.C. Pergine), Manuel Ghiotto (Noale Ice), Giosué Neve (Noale Ice) e Giacomo Zampedri (S.C. Pergine). Il risultato più eclatante è rappresentato dalla medaglia d’orota da Serena Pergher sui 500 metri. La teenager azzurra si è resa protagonista di una performance ...