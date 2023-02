Mona Hatoum al di là del corpo auscultato

(Di domenica 12 febbraio 2023) È a partire dal 1816 che René Laennec ausculta ilumano per mezzo di uno strumento da lui inventato, lo stetoscopio, un momento decisivo nella storia della medicina che L'articolo proviene da il manifesto.

... la Sharjah Art Foundation (SAF) che organizza la Biennale) ha riunito oltre 150 artisti e collettivi provenienti da più di 70 Paesi; fra questi, Kader Attia , Hassan Hajjaj ,, Lubaina ...... la Sharjah Art Foundation (SAF) che organizza la Biennale) ha riunito oltre 150 artisti e collettivi provenienti da più di 70 Paesi; fra questi, Kader Attia , Hassan Hajjaj ,, Lubaina ...

EMST, il Museo Nazionale al centro del panorama dell’arte contemporanea Il Sole 24 ORE

La Sharjah Art Biennale compie 30 anni Artribune

Nuovi orizzonti ecologici: Hot Spot alla Galleria Nazionale di Roma ExibArt

Mona Hatoum nell'ex birrificio Il giornale dell'Arte

La collezione di Mona Hatoum per illy caffè Artribune

Alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma la forza poetica dell’arte racconta il fallimento della modernità con la mostra “Hot Spot”.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...