Modà | Kekko a Domenica In | ' Sanremo per me è stato uno choc emotivo Mi sono ca**to addosso'

sono stati i secondi artisti ad esibirsi oggi a Domenica In a Sanremo . Il frontman del gruppo,Silvestre ha confidato a Mara Venier che questo è stato uno dei Festival più difficili che ...deiringrazia Amadeus per l'opportunità datagli come artista e "come uomo". Ultimo, di bianco abbigliato con maglietta senza maniche, si siede al pianoforte. Lazza, in abito rosso con ...

Chi è Laura Valente, moglie di Kekko Silvestre dei Modà e madre di sua figlia Gioia Fanpage.it

Il membro dei Moda', Francesco 'Kekko' Silvestre - Sanremo 2022 Agenzia ANSA

Kekko dei Modà: «La depressione mi ha cambiato. Ero terrorizzato dal palco». La confessione a Domenica In ilmessaggero.it