Mobilità 2023 | docente supera concorso ordinario posto sostegno Può chiedere passaggio di ruolo?

...comunale intende portare avanti quest'anno sul fronte della. E' previsto infatti anche un riordino della viabilità del centro urbano e delle aree pedonali. In questo ambito, nelsarà ...Secondo la casa tedesca l'ibrido però svolge un ' ruolo importante nella transizione verso la pienaelettrica". Per gli ambientalisti però sottovalutare le emissioni dei Plug - in Hybrid è ...

Mobilità 2023: se confermato vincolo, docenti neoassunti non partecipano. Cosa fare per avvicinarsi a casa Orizzonte Scuola

Mobilità docenti e ATA 2023, a breve l’ordinanza. Verso la conferma dei vincoli. Venerdì 17 febbraio incontro Ministero-sindacati Orizzonte Scuola

Mobilità 2023-2024, arrivati all’atto finale dove si scoprono le carte su chi resterà vincolato. Sarà un atto unilaterale o ci sarà la firma di qualche sindacato Tecnica della Scuola

Mobilità docenti e ATA 2023: le domande potrebbero partire su Istanze online dal 24 o 25 febbraio Orizzonte Scuola