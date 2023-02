Mo | Cirielli | ' terrorismo islamico continua a mietere vittime innocenti'

(Di domenica 12 febbraio 2023) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - “Il sistema del terrorenello Stato ebraico. Solidarietà al popolo e al Governo di Israele dove, in poche settimane, ci sono stati due attentati e diecidi inaccettabili atti di. Proprio ieri, purtroppo, è morto anche l'altro bambino che era rimasto gravemente ferito durante l'attentato. Una vergognosa escalation terroristica che sembra non volersi arrestare”. Lo afferma il viceministro degli Esteri Edmondo. “Seminare terrore e odio solo per impedire la pace -aggiunge- sembra essere l'unico scopo degli esponenti del, alla ricercadi visibilità, su uno sfondo fatto ...

...di Roma ipotizza i reati di danneggiamento e incendio aggravati dalle finalità dinei ... Tajani: "Non abbassiamo la guardia" Attacco sedi diplomatiche italiane,: "No strategia, ma ...... giustificandolo come risposta a situazioni di particolare allarme, a partire dalprima ... E secondo la legge "antirecidivi" 251/2005 (meglio nota come legge "ex", uno dei più ...Lo afferma il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli.“Seminare terrore e odio solo per impedire la pace -aggiunge- sembra essere l’unico scopo degli esponenti del terrorismo islamico, alla ricerca ...