Minaccia la moglie di sfregiarla con l' acido | arrestato

(Di domenica 12 febbraio 2023) Pur raggiunto, lo scorso luglio, da un divieto di avvicinamento alla, madre dei suoi tre figli con cui è in fase di separazione, non ha esitato a 'perseguitare' la donna con offese continue ...

... lo scorso 27 gennaio, riportano i quotidiani riminesi, il 52enne avrebbe avvicinato laall'uscita dal lavoro e poi, in serata, le avrebbe inviato un messaggio vocale facendo riferimento all'...Sono solo un paio delle minacce più serie scritte nei messaggi WhatsApp inoltrati da un 52enne di nazionalità algerina allada cui si sta separando, arrestato venerdì sera dagli investigatori ...

Minaccia di mutilare e sfregiare la moglie: torna libero, arrestato dopo 4 giorni. In base alla Riforma Cartabia, il 52enne algerino si è visto annullare la prima ordinanza cautelare e il processo ...