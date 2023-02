Militare aggredito a Roma | morto Danilo Salvatore Lucente Pipitone Caccia agli aggressori L' ipotesi del tentativo di rapina a Centocelle

... collocato in quell'area grigia del continente che non aveva nessun forte ancoraggio politico e. E' il dialogo tra uno stato europeoche non fa parte dell'Unione Europea, ma a ...anche un anziano

Militare aggredito a Centocelle, Danilo Lucente Pipitone in coma. Sotto torchio due sospettati. La pista della lite stradale Corriere Roma

Sottufficiale dell'esercito aggredito in strada a Centocelle: è in coma RomaToday

Rissa choc a Centocelle, un militare in fin di vita: Danilo Pipitone (44 anni) è in coma ilmessaggero.it

Militare aggredito a Roma, morto Danilo Salvatore Lucente Pipitone. Caccia agli aggressori. L'ipotesi del tent ilmessaggero.it

VICENZA - Arrestato 34enne condannato: aveva aggredito e ... tviweb

Nei giorni scorsi, un 43enne caporalmaggiore dell'Esercito, è stato picchiato a Roma, ritrovato privo di conoscenza a terra, nel quartiere Centocelle.Un uomo italiano di 44 anni è ricoverato in coma al Policlinico Umberto I di Roma dopo essere stato aggredito in strada a seguito di una lite in zona Centocelle, alla periferia di… Leggi ...