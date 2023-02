Milena Miconi rientra al GF Vip dopo l' abbandono provvisorio VIDEO

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 12 febbraio 2023) La concorrente del GF Vip 7,, èta nella casa il giorno 12 febbraio,l'temporaneo del gioco a causa di un grave lutto. I Gieffini l'hanno accolta tutti calorosamente, con abbracci e dimostrazioni d'affetto. Per tutti i concorrenti della casa del Grande Fratello, l'ingresso diè stato una sorpresa, in quanto la donna sarebbe dovutare durante la puntata di domani (13 febbraio). Ma perchéaveva lasciato il reality? Qualche settimana fa, era venuto a mancare il manager dell'attrice, Alessandro Lo Cascio, e laaveva varcato la porta rossa per recarsi al funerale.la cerimonia funebre, inoltre, perera ...