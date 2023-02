Adesso per Allegri testa all'Europa: "Tridente giovedì Algiocavamo con 4 offensivi, con il ... Allegri manda un messaggio ai. Chiusura di Allegri con un messaggio chiaro aidella ...... Giancarlo Cella in Bari - Torino del 1961 e Fabio Bilica in- Venezia del 1999, penalty ... Idell' Inter ricorderanno poi la doppia esperienza da portieri di Francisco Farinos e Rodrigo ...

I tifosi non si lasciano intimorire dalla crisi: succederà per Milan-Torino! Spazio Milan

Weah cuore bianconero: indossa la tuta Juve e spiazza i tifosi Milan Tuttosport

Milan, tifosi pazzi di Hojlund dopo la prestazione con la Lazio Pianeta Milan

MILAN-TORINO, i tifosi: “Tottenham Con San Siro pieno tutto può succedere” Pianeta Milan

“Non è più un giocatore del Milan”: hanno ‘venduto’ Leao CalcioMercato.it

Manca ormai poco al ritorno della Champions League. Il Milan ha bisogno di entusiasmo per togliersi da questo momento difficile ...E finalmente venne il momento di celebrare il crollo del Milan per i tanti commentatori che nel corso degli ultimi tre anni si sono spesi nel dire che l'organico era scarso e inadeguato, che la ...