(Di domenica 12 febbraio 2023) La stella del, invita i tifosi rossoneri a votare per il concorrente die la sua canzone "Cenere". Il festival è stato vinto dal cantante Mengoni

Leao al passo d'addio con ilPer il futuro dell'esterno portoghese ci sarebbe sempre la PremierLeao ed ilsembrano essere ormai destinati verso l'addio a fine stagione. Come evidenziato dall'odierna edizione della Gazzetta dello Sport, Maldini ha ammesso pubblicamente uno stallo ...In casacontinua a tenere banco il casoLeao, il portoghese sta parlando con la società del suo futuro In casacontinua a tenere banco il casoLeao, il portoghese sta parlando con la ...

Milan, Rafael Leao al fianco di Lazza per Sanremo | VIDEO Pianeta Milan

Rafael Leao-Milan, rinnovo in stand-by: il Chelsea si gioca una carta speciale 90min IT

Milan, il Chelsea punta seriamente Rafael Leao: gli aggiornamenti Calcio in Pillole

Il Milan fa chiarezza per Leão: "Nessuna interruzione nella trattativa ... Goal.com

Prosegue il gelo tra il Milan e Rafael Leao sul fronte rinnovo 90min IT

Il Milan si sta preparando per la sfida di Champions League contro il Tottenham. Queste le possibili novità per i rossoneri ...Gerry Cardinale è atteso a Milano – Milanlive.it Stavolta il numero 1 di RedBird, il fondo proprietario del Milan, assisterà alla sfida di ... C’è poi la questione legata al rinnovo di Rafael Leao, di ...