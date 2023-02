Milan | Cardinale torna in Champions | gli equilibri societari

San Valentino con il. Gerry, patron dei rossoneri da sei mesi, sarà a San Siro per la sfida contro il Tottenham, l'andata degli ottavi di Champions. L'ultima volta che ilsi è spinta oltre i gironi ...In casacontinua a tenere banco il caso Rafael Leao, il portoghese sta parlando con la società del suo futuro In casacontinua a tenere banco il caso Rafael Leao, il portoghese sta parlando con la società del suo futuro. Per cercare di risolvere la questione, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ...

Ovviamente non è compito di Cardinale occuparsi della trattativa per il rinnovo ... il mercato inglese chiama e l'entourage spinge per l'addio e per far arrivare al Milan offerte consistenti.Gerry Cardinale, proprietario del Milan, è atteso nelle prossime ore a Milano per un incontro con la dirigenza. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’imprenditore americano verrà in Italia per ...