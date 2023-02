... che ha bisogno di più spazi e di meno compiti tattici), è diventato invece la riserva diDiaz, giocatore sul quale la guida tecnica delsembra volersi giocare buona parte delle sue ......ad adesso non ha rispettato le aspettative e ha perso la titolarità a scapito dello spagnolo... A inizio stagione, nonostante un mercato estivo fallimentare, ilha tenuto un buon percorso, ...

Milan, Brahim Diaz contento per la vittoria con il Torino: la gioia social Pianeta Milan

PROBABILI FORMAZIONI - 22^ di Serie A, le ultime LIVE: Milan con Leao-Brahim-Giroud TUTTO mercato WEB

La probabile formazione del Milan: in attacco Brahim Diaz alle spalle di Giroud e Leao Toro.it

Milan-Torino, dietro Thiaw. Davanti torna Brahim Díaz | Serie A News Pianeta Milan

Milan-Torino, le formazioni ufficiali: Brahim-Leao dietro Giroud. Sorpresa Gineitis per Juric TUTTO mercato WEB

Sconfitto in campionato il Torino e riassaporato il gusto di una vittoria inseguita inutilmente per ben sette partite, il Milan torna a concentrarsi sulla Champions League e lo fa sapendo che ad ...Iscrizione avvenuta con successo. non tutte le operazioni in entrata condotte dalla società la scorsa estate possono considerarsi dei flop. Perché per ciascuno di loro vale in prima battuta l’attenuan ...