Milan | Bennacer e Tomori in gruppo | Maignan personalizzato | PM NEWS

Martedì alle 21 a San Siro c'è- Tottenham , andata degli ottavi. La gara sarà trasmessa in ... Non è da escludere anche, così da aiutare Tonali. A destra si ragionerà anche su ...... il tecnico e il croato, protagonisti decisivi e in prima linea nel castigare il. I recuperi, programmati, die Tomori sono le altre iniezioni di fiducia per il match di Champions.

Stefano Pioli può sorridere a metà dopo l'allenamento odierno in casa Milan: Ismael Bennacer e Fikayo Tomori si sono aggregati ai compagni, smaltiti gli infortuni che li avevano tenuti lontano dai ...Fikayo Tomori e Isamel Bennacer a disposizione di Stefano Pioli per la sfida ... Torino aveva confidato di volerli recuperare ma resta una gran bella notizia per il Milan: difficile pensare di vederli ...