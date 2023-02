Migranti | fermato uno scafista ogni 300 Nel ' 23 boom di arrivi in Italia

Il terzo uomo invece, del Gambia, è statoe riconosciuto da due testimoni come scafista della barca andata in panne e poi soccorsa dalla Sea Eye 4. In un rapporto d'inzio anno delle ONG Arci ...Una nave carica disalvata in mare è costretta a percorrere 2.400 km per trovare un porto; ... Per la Regione Veneto l'esercito nazifascista è stato'purtroppo'. In compenso, ...

Migranti: finge salvataggio ma era uno scafista, arrestato Agenzia ANSA

Scafisti, un fermo ogni 300 arrivi. Nel 2023 boom migranti in Italia Affaritaliani.it

Siena, furti negli appartamenti: denunciati tre immigrati, uno arrestato perché clandestino Corriere di Siena

Ventimiglia, lite tra migranti sfocia in violenza: fermato un uomo - Primocanale.it - Le notizie aggiornate... Primocanale

Migranti: Grecia blocca 2 motoscafi, ferma 3 presunti scafisti ... ANSAmed

la nave della ong tedesca Sos Humanity rimasta ferma per giorni al porto etneo lo scorso novembre. Con a bordo 179 migranti salvati in mare, 35 di loro non erano stati fatti sbarcare perché non ...Sono finora 6.460 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 3.053 mentre nel 2021 furono 2.179. Il dato è stato diffuso dal ministero degli I ...