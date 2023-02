Metodi di pagamento digitali | i risultati del report di PayPal

Leggi su ildenaro

(Di domenica 12 febbraio 2023) La crescente tendenza a comprare online prodotti e servizi si è associata nel tempo alla necessità, per acquirenti e utenti, di fidarsi dei principalidiche la Rete mette a disposizione, tra prepagate, wallet e carte di credito o debito, che ad oggi sono gli strumenti di transazione preferiti dagli italiani. Ie le ricerche di settore, per capire i trend in atto nel campo dei pagamentie la risposta degli utenti, mettono in evidenza come il fattore della sicurezza sia di primaria importanza per i milioni di consumatori dell’e-commerce, peraltro facenti parte di una platea trasversale in termini di età e competenze tecnologiche. Secondo una ricerca di, l’e-Commerce Index, che ha indagato sui comportamenti dei consumatorinel primo ...