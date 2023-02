Mengoni trionfa al Festival di Sanremo | secondo Lazza

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 12 febbraio 2023) Marco, con il brano "Due vite"alla 73esima edizione deldi. L'artista di Ronciglione ha battuto- che si è piazzato- e Mr. Rain (terzo). "Dedico questo premio a tutte le donne che hanno partecipato", ha dettovisibilmente emozionato e commosso. "Vorrei dedicare questo premio a tutte le donne che hanno partecipato, che sono delle cantanti meravigliose. Siamo arrivati nella top five in cinque ragazzi..." ha detto il vincitore delincassa così la sua seconda vittoria a undi. Aveva vinto nel 2013 con "L'essenziale". L'artista di Ronciglione è rimasto in testa alla classifica per tutte le serate, mentre ieri ha ...