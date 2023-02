Mengoni Trionfa a Sanremo 2023

(Di domenica 12 febbraio 2023) Vincitore del 73esimo Festival diè Marco, il quale ha avuto il buon gusto di ricordale tutte le donne che non sono entrate in finale ma che hanno portato dei bei pezzi. Si è ...

Un inno all'amore che, un brano che parla d'amore, della sulla sua forza e delle sue ... Opinioni positive anche per Paola e Chiara, Marco, per il sentimento con cui scrive, la ...Questi i primi cinque classificati: 1)Marco- Due vite 2)Lazza - Cenere 3)Mr. Rain - Supereroi 4)Ultimo - Alba 5) Tananai - Tango La classifica completa di Sanremo 2023 Un emozionatissimo ...

Marco Mengoni è il vincitore di Sanremo 2023: "Trionfo dedicato a tutte le donne in gara" QUOTIDIANO NAZIONALE

Marco Mengoni vince Sanremo 2023 con «Due Vite» Corriere della Sera

Sanremo 2023, trionfa Marco Mengoni: 'Dedico la vittoria a tutte le donne in gara' Repubblica TV

Sanremo 2023, trionfa Mengoni: “Dedico la vittoria alle donne in gara”. Lazza secondo La Stampa

Sanremo 2023: Marco Mengoni vince il Festival WIRED Italia

Il cantante ha ringraziato, commosso, per il trionfo che l'ha visto in testa sin dalla prima serata. E per Mengoni il successo è doppio. Il suo brano, tra quelli di Sanremo, è già il più trasmesso in ...E non è la prima volta che succede, a Sanremo: anzi. Mengoni è il terzo cantante "romanista" di fila a vincere il Festival, dopo Blanco, che nel 2022 ha trionfato con "Brividi" duettando con Mahmood, ...