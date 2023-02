Mengoni ha vinto Sanremo | ma il festival l’ha stravinto a sorpresa | e a gratis | Instagram

(Di domenica 12 febbraio 2023) Sì, poi parliamo di tutto il resto: il vincitore (per quei quattro che consideranouna gara di canzoni); tutti che allungano il loro tempo di permanenza sul palco con «saluto i miei genitori a casa» e «la pace nel mondo» assortiti, e poi quando arriva Gino Paoli e racconta una cosa stupenda i Bibì e Bibò alla conduzione vogliono andare avanti; il tizio con l’anello al naso che limona il marito della Ferragni; Fiorello in vestaglia; l’Ucraina fuori dalle rilevazioni Auditel. Poi parliamo di tutto il resto, ma prima tocca soffermarsi sulla più invadente telepromozione del2023, che incredibilmente non è quella del divano portato in platea. Prima tocca parlare del lodo ChumHum. Tutte le televisioni hanno una rigida regolamentazione delle inserzioni di prodotti, persino quando non sono televisioni fatte coi soldi pubblici. È per quello ...

Il trionfo per tutte e tre le giuriehail festival di Sanremo a 10 anni dal suo primo trionfo, nel febbraio 2013. E lo ha fatto con numeri che non lasciano spazio a dubbi. A disegnare ...Marcohail 73mo Festival di Sanremo con la canzone Due vite . Intanto l'ultima serata del Festival ha portato a casa ascolti record: 12,2 milioni di telespettatori e 66% di share . Dopo il ...

Sanremo 2023, vince Marco Mengoni: il momento della proclamazione RaiNews

La classifica finale di Sanremo 2023, vince Marco Mengoni Sky Tg24

Mengoni vince il festival delle polemiche, oltre 12 milioni di spettatori AGI - Agenzia Italia

Sanremo 2023, Mengoni ha vinto. Salvini e Conte: "Serve riflessione sulla Rai". Amadeus: "Non faccio il festival con le ... la Repubblica

Marco Mengoni, ecco il video ufficiale di "Due vite": canzone che ha vinto Sanremo 2023 Gazzetta del Sud

“Un ragazzo pieno di valori, la fama non l’ha cambiato”. Ronciglione, il paese di Marco Mengoni, è in festa da giorni. L'apice ieri sera, quando il loro concittadino ha vinto per la seconda volta il ...La famiglia di Marco Mengoni: "Non è mai cambiato nonostante la fama, per noi aveva già vinto" Tutta Ronciglione, il paese natale di Marco Mengoni, è in festa per la vittoria del cantante al Festival ...