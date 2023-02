Meloni e Tajani stoppano Berlusconi | «Sostegno all’Ucraina saldo e convinto» Pd e Azione all’attacco | «Ecco perché l’Italia è isolata in Europa»

Leggi su open.online

(Di domenica 12 febbraio 2023) Non si è fatta attendere la risposta di Giorgiaal nuovo attacco di Silviosulla politica estera. A stretto giro, Palazzo Chigi ha diramato una nota che blocca sul nascere ogni ipotesi di un cambio di linea, ventilato da. «Ilda parte del governo italiano è, come chiaramente previsto nel programma e come confermato in tutti i voti parlamentari della maggioranza che sostiene l’esecutivo», ha fatto sapere Chigi. Il chiarimento è susseguito alle dichiarazioni che il leader di Forza Italia ha rilasciato fuori dal seggio di Milano, dopo aver votato per le elezioni regionali. Dichiarazioni critiche sia sull’della presidente del Consiglio sia sulla figura di Volodymyr Zelensky: «Io a ...