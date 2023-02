Melissa Satta | chi è il figlio Maddox | età | il papà Prince Boateng | foto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 febbraio 2023)sarà ospite questo pomeriggio a Verissimo e rilascerà un’intervista esclusiva a Silvia Toffanin che promette di far commuovere tutti i telespettatori e le telespettatrici. Cosa racconterà la showgirl? Ma soprattutto, sapete come sta crescendo il? Ecco in anteprima tuto quello che sappiamo su di lui.La showgirl italo-americanasi è fidanzata con il calciatore tedesco-ghanese Kevin-nel 2011. Tra loro l’amore è stato intenso e turbolento. Dopo tre anni nasce il loro unico. All’inizio sembrava tutto rose e fiori, si sono sposati nel 2016 a Porto Cervo e ...