... ha triplicato la quota di ascolto rispetto a quella ottenuta da Canale 5stessa serata del 2022. Visto anche il positivo andamento dei ricavi,auspica di poter continuare su questa ......di Amici è pronta ad andare in onda oggi ( domenica 12 febbraio ) sulla rete ammiraglia. ... ma la propria professoressa di riferimento - Lorella Cuccarini - le dirà che, qualora...

Mediaset: nella settimana di Sanremo in crescita ascolti e ricavi pubblicitari TGCOM

Ascolti tv Mediaset, settimana Sanremo 2023: forte crescita anche nei ricavi pubblicitari SuperGuidaTV

Sanremo 2023, Mediaset: in crescita ricavi pubblicitari e ascolti nella settimana del Festival Liberoquotidiano.it

Fano sulla TV nazionale: le telecamere di Mediaset per raccontare ... Centropagina

Milan-Tottenham dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime ... Goal Italia

Mediaset si dichiara soddisfatta dei risultati ottenuti nella settimana 7-11 febbraio, in corrispondenza del Festival di Sanremo 2023. "Bilancio molto positivo per la raccolta pubblicitaria e per gli ...“Un’occasione straordinaria per noi - afferma l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli -. Infatti siamo onorati che Fano sia stata scelta per un nuovo format a puntate che Mediaset lancerà sui propri c ...