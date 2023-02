Mattia Casse ancora lontano dal podio | chiude al ventesimo posto in discesa

(Di domenica 12 febbraio 2023) Il Mondiale disisenza medaglie al collo. Dopo aver mancato la top 10 in Super G, il trentaduenne piemontese residente a Chiuduno ha visto sfumare la possibilità dianche inlibera. Sceso col pettorale 11, l’azzurro ha avuto l’arduo compito di seguire al campione svizzero Marco Odermatt, medaglia d’oro con una prova straordinaria. Ha fatto registrare l’ottavo tempo provvisorio, che si è poi trasformato in un ventesimial termine della gara con un distacco di 1”83 rispetto al vincitore e a 94 centesimi dalé stato anche l’ultimo degli azzurri, visto che Schieder e Paris hanno chiuso rispettivamente settimo e ottavo, mentre Marsaglia si è inserito al quindicesimo

Più indietro c'è, ventesimo a 1"83: "Non ho capito la pista e non ho trovato il feeling".Meno soddisfatto, che ha spiegato: ' Non ho trovato un gran feeling con la pista, ma non voglio cercare scuse. Ora finalmente un po' di riposo e poi testa alle prossime gare '. Infine, ...

Due italiani nella top ten, Mattia Casse solo 20esimo al termine della discesa A questo punto, con il settimo posto, troviamo il primo degli azzurri che è stato Florian Schieder. Ottavo Dominik Paris