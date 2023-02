Massacrata di botte | chiede aiuto ma nessuno interviene

Codice Rosso per gli agenti del Nosu, purtroppo il terzo nel giro di un mese. Una donna è stata soccorsa dagli uomini coordinati dal commissario Paolo Migliorini dopo essere statadidal compagno, padre dei suoi figli e tuttora convivente. I fatti, avvenuti in un appartamento di Cisanello, hanno coinvolto la coppia e un ragazzino minorenne che, dopo avere ...Parla Abbonati per leggere anche Leggi anchedinel portone di casa, ricoverata 36enne: è sotto shock. Nel quartiere parte la caccia all'aggressoreIl caporal maggiore dell'esercito Danilo Salvatore Lucente Pipitone, 44 anni originario di Erice Non ce l’ha fatta. Era stato aggredito l’altra notte per strada a Centocelle. Pipitone, lavorava ...Lo hanno massacrato di botte, forse dopo una lite, e lo hanno lascito in mezzo alla strada, sulla Palmiro Togliatti, a Roma, in zona Centocelle. I medici hanno tentato l’impossibile per salvargli la ...