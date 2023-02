Marina Abramovic Il corpo e l’anima raccontati attraverso l’arte

(Di domenica 12 febbraio 2023) Racchiuderein una semplice definizione è praticamente impossibile perché è qualcosa in continua evoluzione che cambia con il mutare del tempo, delle situazioni e degli stessi artisti., infatti è l’espressione più intima di sé stessi e i pittori o gli scultori ogni volta che realizzano un’opera donano un piccolo pezzo della loro anima, ma a volte non basta. La necessità impellente di dover comunicare qualcosail loro lavoro in alcuni casi ha reso insufficiente persino la tela o un pezzo di marmo, e ha spinto gli artisti ad andare oltre utilizzando il. È proprio questa esigenza che ha fatto nascere la performance art, la cui massima interprete è. L’artista con le sue esibizioni non ha solo creato qualcosa di unico, ma ha utilizzato il suo ...

Marco, let it be! Voto 9 Gianmaria e Manuel Agnelli - 'Quello che non c'è' degli Afterhours Gianmaria duetta con unain grande spolvero, formando un improbabile Yin e Yang ...Marco, let it be! Voto 9 Gianmaria e Manuel Agnelli - 'Quello che non c'è' degli Afterhours Gianmaria duetta con unain grande spolvero, formando un improbabile Yin e Yang ...

Marina Abramovic & Ulay: No Predicted End | Full Documentary ... Cineteca Bologna

Marina Abramovic e Ulay, storia di un grande amore DiLei

Perché l’oroscopo dell'arte internazionale prevede solo grandi stelle Il Sole 24 ORE

Arte Fiera riconquista i collezionisti Il Sole 24 ORE

A Torino arriva la prima mostra personale in Italia dell’artivista urbano JR Linkiesta.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...L'arte è un alfabeto atroce e privilegiato che conferma quanto sia stato difficile per le donne italiane - dal dopoguerra fino ai giorni nostri – fare ...