Marco Mengoni vince Sanremo 2023 La dedica alle donne | “Cantanti meravigliose”

(Di domenica 12 febbraio 2023) Sin da quando ha interpretato per la prima volta la sua canzone, Due Vite, è stato considerato uno dei favoriti e il pronostico alla fine è stato rispettato. Are il Festival diè stato infatti, seguito da Lazza, Mr Rain, Ultimo e Tananai. Il premio della critica, intitolato a Mia Martini è andato invece a Colapesce Di Martino per Splash, così come quello della Sala Stampa Lucio Dalla. Il premio Sergio Bardotti per il miglior testo è stato invece assegnato ai Coma Cose per L’addio, mentre il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, assegnato dall’orchestra, è stato vinto ancora da. Una volta proclamato vincitore, il cantante ha voluto fare unaspeciale: “Volevo ...

La serata finale di Sanremo, che ha incoronato Marco Mengoni, è stata seguita in media su Rai1 da 12 milioni 256 mila telespettatori pari al 66% di share. La media va dalle 21.25 all'1.59 e quindi non comprende né la proclamazione del vincitore.

