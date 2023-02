Marco Mengoni vince Sanremo 2023 | la classifica finale del Festival

(Di domenica 12 febbraio 2023)ildicon la canzone “Due vite”. Amadeus ha decretato la top five dei cantanti in gara che si sono esibiti nuovamente azzerando il sistema di voto. L’artista di Ronciglione ha avuto la meglio su Ultimo, Lazza, Tananai e Mr. Rain.A dieci anni... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

- DUE VITE - VOTO 9 Un'aureola di luci per fare esplodere la luna, per gridare la rabbia sopra un tetto. Consigio di ascoltarla (più e più volte) col testo davanti perchéci dona ...

