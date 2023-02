Marco Mengoni vince il Festival di Sanremo 2023 con Due Vite | il video

Leggi su biccy

(Di domenica 12 febbraio 2023) In linea con tutte le previsioni are la 73esima edizione deldiè statocon il brano Due. C'è gente che sogna di volare, ma a noi basta vedere queste cose #pic.twitter.com/xChIU9kg2z —di(@Rai) February 12,Il cantante è arrivato primo nella classifica stilata dalla Sala Stampa, primo in quella della combinazione fra Televoto e Giuria Demoscopica e primo pure durante la serata delle Cover. La sua vittoria, quindi, era praticamente scontata (e meritata). Questa è la seconda volta cheildi ...