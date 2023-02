Marco Mengoni trionfa a Sanremo | la gioia e le lacrime sul palco dell’Ariston | “Dedico la vittoria a tutte le donne”

(Di domenica 12 febbraio 2023)vincitore2023 dedicaalleè il vincitore della 73esima edizione del Festival di2023 con il brano Due vite: il cantante ha vinto la sua seconda kermesse musicale a 10 anni esatti dal primo trionfò quando fu premiato per L’essenziale. Il cantante, visibilmente e comprensibilmente emozionato, subito dopo la proclamazione del vincitore si è lasciato andare alla commozione. Poi, la dedicata alle cantantiin gara: “Volevo dedicare laleche hanno partecipato al festival. Siamo arrivati in finale in cinque ragazzi e quindi credo sia giusto dedicarlo alle artiste che hanno portato pezzi meravigliosi su ...

Ha passato tutta la settimana in cima alla classifica conquistando tutte le giurie. E alla Fine, 34 anni, trionfa alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Due vite". Sono passati 10 anni da quando era salito sul palco dell'Ariston da vincitore l'ultima volta. "...And the winner is... Labbra fiammanti, raccolti ultra - tirati e glitter in tutte le salse. Sul palco della finale di Sanremo 2023, a far parlare non sono solo la vittoria di, il bacio tra Rosa Chemical e Fedez e la lettera del Presidente ucraino Zelensky . Anche il trucco e parrucco dei cantanti in gara è stato protagonista . Forse più che mai. - - > Del resto, i ...

Amadeus ha dato le posizioni dalla 6 alla 28, riaprendo il televoto per i primi 5, con i seguenti codici: Alla serata finale , i 28 big in gara hanno riproposto i loro brani… Leggi ...La serata finale di Sanremo, che ha incoronato Marco Mengoni, è stata seguita in media su Rai1 da 12 milioni 256 mila telespettatori pari al 66% di share. La media va dalle 21.25 all'1.59 e quindi non ...